Una vita anticipazioni: Felipe scopre gli abusi, Marcos pronto a vendicarsi. Genoveva ha fatto centro

Fabiana accetterà la proposta di matrimonio di Servante, i due si sposeranno? Sembrerebbe proprio di si, dobbiamo aspettarci un matrimonio nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 29 maggio 2022. Anche domenica pomeriggio vedremo due episodi lunghi della soap spagnola. Ci aspettano in onda domani l’episodio 1399 e l’episodio 1400 di Acacias 38. E come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola in onda su Canale 5. Vi ricordiamo che domani si va in onda dalle 14,20 circa alle 16,30. E adesso le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 maggio 2022

Fabiana accetta la proposta di matrimonio di Servante e i due si mostrano innamorati come due adolescenti, lasciando sconcertati i residenti. Bellita scopre che Josè Miguel ha prenotato una suite in un hotel ed è convinta che la tradisca, ma poi si presentano in casa Cinta ed Emilio, tornati a sorpresa dall’Argentina per presenziare al lancio del libro e del disco dell’artista. Lolita continua ad avere orrendi incubi in cui Antonito e Moncho vengono ammazzati. Marcos è furioso per la fuga di Anabel e Genoveva getta benzina sul fuoco annunciandogli che la ragazza si è sposata in segreto con Aurelio; poi la donna prosegue con il suo piano diabolico, rivelando a Felipe che Natalia da anni è vittima di abusi sessuali da parte di Bacigalupe. Tutto sta andando come la Salmeron aveva sempre immaginato, i suoi piani procedono…Felipe non riesce a credere alle parole di Genoveva ed è scioccato da quanto lei gli sta raccontando…Felipe va a trovare la giovane, che finisce per rivelargli gli abusi che Marcos le ha inflitto sin da quando era solo una bambina. Carmen, Casilda e Alodia fanno una sorpresa a Fabiana e le regalano un vestito da sposa nuovo. Natalia sembra essere molto preccupata per le sorti di Felipe e Genoveva le dice che forse Marcos si vendicherà ma dovrebbe pensare anche ad Aurelio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,20 su Canale 5.