Beautiful anticipazioni: Liam e Hope più vicini, sarà perdonato da sua moglie? Brooke fa il tifo

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del 2 giugno 2022 di Beautiful? Si la soap di Canale 5 ci aspetta anche domani, in un giorno di festa. E dopo Beautiful, il pubblico di Canale 5 potrà seguire l’amata Una vita che raddoppia per l’occasione! E allora vediamo che cosa sta per succedere a Los Angeles dove Thomas continua a impegnarsi per dimostrare ai suoi cari di essere una persona migliore, un uomo diverso…Bill (Don Diamont) appoggia Liam (Scott Clifton) nel tentativo di riappacificarsi con Hope (Annika Noelle), condividendo il pensiero di Brooke (Katherine Kelly Lang) riguardo a Thomas (Matthew Atkinson) e al fatto che potrebbe approfittarsi della separazione. L’imprenditore sembra essere uno dei pochi a concordare con Brooke ma questa si sa, non è la prima volta che capita…Brooke coglie segnali incoraggianti da parte di Hope, che sembrerebbe già incline a cedere nei confronti del marito. La Logan spera che sia la decisione definitiva perchè vuole vedere di nuovo sua figlia felice…Cosa accadrà quindi a Los Angeles? Vediamo le ultimissime…

Beautiful anticipazioni la trama di domani 2 giugno 2022

Zoe (Kiara Barnes) è dispiaciuta che con Carter (Lawrence Saint-Victor) sembri finita, mentre per Paris (Diamond White) le cose con Zende (Delon De Metz) sembrano promettenti. Paris ritiene che Zoe abbia da incolpare solo se stessa. Bill si schiera dalla parte di Liam, chiaramente e consiglia a suo figlio di non arrendersi, di andare avanti perchè Hope lo ama e tra loro, ci può essere un futuro insieme. Nel frattempo Zoe trova una nuova alleata: parliamo di Quinn che a quanto pare è pronta a schierarsi dalla sua parte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, come sempre alle 13,40. Vi ricordiamo, come detto in precedenza, che domani pomeriggio dopo Beautiful ci sarà una puntata doppia di Una vita. Oggi infatti vedremo in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne e domani, al posto del programma di Maria de Filippi, sarà trasmessa la soap spagnola.