Beautiful anticipazioni: Liam vuole vendetta e punta Vinny, che succederà?

Bill (Don Diamont) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sperano che Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) si riconcilino e, in effetti, un bacio condiviso dalla coppia lascia ben sperare..Liam e Hop infatti, alla fine si sono baciati. Il giovane Spencer ha continuato a corteggiare sua moglie, nonostante lei abbia manifestato la volontà di divorziare. Liam non si è arreso e il bacio c’è stato. Solo una tregua momentanea? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani, 4 giugno 2022. La soap americana ci aspetta alle 13,40 e a seguire, il pubblico di Canale 5 potrà continuare a godersi un pomeriggio all’insegna delle soap con un doppio appuntamento con Una vita!

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 giugno 2022

Liam è risentito che tutti loro siano ancora alle prese con questo dramma, mentre Vinny (Joe LoCicero), colpevole di aver manomesso il test di paternità, sia già fuori su cauzione. Per il figlio di Bill è inconcepibile che l’uomo che ha distrutto la sua vita, provocando un vero e proprio terremoto, possa essere libero…Zoe sembrava particolarmente entusiasta dopo aver deciso di seguire il piano di Quinn e sabotare la bevanda di sua sorella. Ma alla fine, anche lei ha iniziato ad avere dei sensi di colpa e si augura che l’appuntamento tra Paris e Zende, non sia stato un disastro. E’ davvero pentita per quello che ha fatto? E come andranno le cose tra Paris e Zende? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.

Beautiful ci aspetta quindi domani, come sempre al sabato, alle 13,40 su Canale 5. Da lunedì dopo Beautiful andrà in onda Una vita e poi la nuova soap che Canale 5 ha scelto per la sua estate: Un altro domani che prenderà il posto di Uomini e Donne.