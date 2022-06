Sei sorelle anticipazioni 6-10 giugno: cosa succederà

Ha fatto il suo debutto questa settimana la nuova soap spagnola che accompagnerà il pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Stiamo parlando di Sei sorelle che al momento, non ha brillato molto per ascolti ma si difende bene, nonostante tutto. I veri dati però si vedranno a partire dal 6 giugno, quando in onda su Canale 5 non ci sarà più Uomini e Donne e Sei sorelle, si scontrerà con la nuova soap della rete Un altro domani e poi con il day time dell’Isola dei famisi e Brave and The Beautiful. Insomma, la prova del nove, per capire che genere di ascolti la soap porterà a casa, arriverà la prossima settimana. Ed è proprio di quello che vedremo da lunedì 6 giugno che vi vogliamo parlare con le anticipazioni settimanali che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà alle sorelle Silva. Le ragazze pensavano che avrebbero salvato più facilmente l’azienda di famiglia dopo la morte del padre ma le bugie si sa, hanno le gambe corte e non solo…Le difficoltà che stanno incontrando sono molto più grandi di quello che avrebbero mai immaginato…

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama delle prossime puntate di Sei sorelle: cosa accadrà dal 6 al 10 giugno? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

Sei sorelle anticipazioni: le trame settimanali, dal 6 al 10 giugno 2022

La crisi economica dell’azienda è molto grave. Diana cerca di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi; Adela va a parlare con German per non perdere Ville de Paris come cliente; Francisca visita in anonimato l’Ambigù. Intanto, Blanca viene invitata dalla suocera ad una cena di beneficenza…Visto che in fabbrica si sta andando avanti con lo sciopero, Diana ha una idea: non si possono permettere di ritardare le consegne e per questo, propone alle sue sorelle di lavorare in fabbrica. L’infatuazione di Elisa viene erroneamente interpretata da Diana come il frutto delle lusinghe di Salvador. Gabriel propone a Francisca una soluzione che le permetterebbe di esibirsi nel locale dei suoi genitori in anonimato…Le spese per i preparativi delle nozze impensieriscono molto Blanca, che non riesce a contenere l’ossessione di Doña Dolores per lo sfarzo. Mentre Salvador insiste per avere un colloquio telefonico con Don Fernando, Celia convince Petra a mettere in funzione un macchinario difficile da gestire…

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Sei sorelle: appuntamento a lunedì 6 giugno 2022 su Rai 1 come sempre alle 16.