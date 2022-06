Beautiful anticipazioni: Liam investe Vinny che muore, cosa succederà al giovane Spencer?

Finalmente Lia e Hope si sono baciati e hanno fatto pace, ma quanto durerà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5 che non si ferma mai: si va in onda di festa, al sabato, alla domenica…Nella puntata di Beautiful di domani, 5 giugno 2022, vedremo che cosa decideranno di fare Liam e Hope. Il bacio potrebbe essere un buon inizio ma anche una forma di debolezza per la figlia di Brooke che non ha ancora perdonato in modo definitivo suo marito…Purtroppo però il giovane Spencer avrà altro a cui pensare nelle prossime puntate della soap americana…Infatti il ragazzo sarà coinvolto in un incidente che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e questa situazione, ha qualcosa a che fare con Vinny…Non perdete la puntata di domenica e anche quella di lunedì di Beautiful perchè davvero, ne vedremo delle belle! E ci sarà da restare a bocca aperta…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 giugno 2022

Poiché ha bevuto a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang), Bill (Don Diamont) fa guidare la sua auto a Liam (Scott Clifton), che è felice dopo la promettente serata con Hope (Annika Noelle). Distratto, Liam si accorge troppo tardi di aver preso qualcosa con l’auto: gli Spencer si rendono conto di aver investito niente di meno che Vinny (Joe LoCicero), il quale esala l’ultimo respiro sull’asfalto.

Il preparato digestivo fa il suo effetto e l’appuntamento tra Paris (Diamond White) e Zende (Delon De Metz) viene rovinato dai rumori intestinali della ragazza, imbarazzatissima.

Approfittando del fatto che Liam (Scott Clifton) sia svenuto per lo choc della morte di Vinny (Joe LoCicero), Bill (Don Diamont) sposta il figlio in auto e, dopo aver distrutto il cellulare di Vinny, lo getta via assieme al portafogli…Per l’ennesima volta Bill non rispetta quelle che sono le regole, non chiama i soccorsi e neppure la polizia pensando di aver diritto di decidere anche per Liam. Che cosa accadrà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, la soap americana ci aspetta come sempre alle 14 alla domenica. A seguire Una vita.