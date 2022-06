Una vita anticipazioni: Aurelio mente ancora a Genoveva, sarà la sua prossima vittima?

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, gli ultimi 5 anni sono stati più che complicati per molti degli abitanti di Acacias 38. In particolare Felipe e Ramon sembrano non essersi mai ripresi da quello che è accaduto. Ramon ha perso sua moglie Carmen e suo figlio e continua a essere convinto che l’attentato era proprio stato messo in piedi per colpire Antonito. Felipe ha perso Natalia, i suoi amici, ed è andato in depressione, come era successo anche in passato…Ora cercano di farsi forza a vicenda ma in realtà, stanno solo peggiorando la situazione. Avrebbero infatti bisogno di ben altro.. Vediamo adesso le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 6 giugno 2022. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1408 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 giugno 2022

Genoveva e Aurelio hanno discussione perchè la donna continua a non fidarsi di suo marito e a quanto pare, non ha tutti i torti…Felipe si riprende dalla brutta caduta, ma la convivenza con Ramon non potrebbe andare peggio: i due litigano in continuazione e non sembrano in grado di badare a se stessi; Jacinto e Fabiana pregano Lolita di dare una mano, ma lei è furiosa con il suocero e sembra decisa a non alzare un dito. Si scopre che David e Valeria sono una finta coppia e che il vero marito di lei è sotto la protezione di Aurelio perché in pericolo. Alodia, che ormai non fa altro che vantarsi per il suo matrimonio con Ignacio che presto potrà considerarsi a tutti gli effetti un dottore, scopre che Valeria suona il pianoforte e chiede alla donna di poter prendere delle lezioni, pensando anche di avere del talento musicale…

