Beautiful anticipazioni: Liam distrutto dai sensi di colpa vuole costituirsi, Bill lo blocca

Che cosa succederà a Liam , deciderà di costituirsi oppure no? Tutto poteva pensare il giovane Spencer ma mai avrebbe immaginato di rendersi protagonista di un drammatico incidente nel quale, purtroppo, è morta una persona. Bill continua a insistere: la verità non va raccontata. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo subito iniziando dalla trama di domani, 7 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quale decisione prenderà Liam che a quanto pare, vuole costituirsi.

I sensi di colpa infatti, non abbandonano il figlio di Bill che non ha la sua stessa tempra ed è sempre stato molto attento alle regole…Liam (Scott Clifton) sostiene di voler andare alla polizia a costituirsi, ma Bill (Don Diamont) vuole che si attenga al suo piano: i suoi rapporti con Vinny (Joe LoCicero) porterebbero le autorità a non credere all’incidente e ad accusarlo di omicidio. Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 giugno 2022

Thomas (Matthew Atkinson) ha tagliato i ponti con Vinny e assicura e Hope (Annika Noelle) che sarà dalla sua parte, anche se deciderà di riconciliarsi con Liam. I due non immaginano neppure che a pochi passi da loro si sta consumando un vero e proprio dramma. La notizia della morte di Vinny non è ancora arrivata a Thomas…Hope chiaramente non sa nulla dell’incidente visto che Liam era in macchina con Bill…Nel frattempo Liam è disperato: vuole confessare tutto! A scoprire che Vinny è morto però, sarà molto presto un altro protagonista di questo triangolo d’amore…In ospedale infatti Finn, scoprirà che Vinny è morto e chiaramente, si metterà subito in contatto con Steffy per informarla di quello che è successo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 7 giugno 2022, su Canale 5 come sempre alle 13,40.