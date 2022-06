Una vita anticipazioni: Aurelio inganna Valeria per conquistarla, Genoveva lo scopre?

Arrivano come sempre le ultime news da Acacias 38: che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 7 giugno 2022? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Domani infatti andrà in onda l’episodio 1408 di Acacias 38 ( precisamente la seconda parte). Come avrete visto, la convivenza tra Ramon e Felipe si fa sempre più complicata. Entrambi stanno soffrendo moltissimo per quello che è successo quel maledetto giorno dell’esplosione e nonostante siano passati 5 anni, ancora sono distrutti. Genoveva inizia a sospettare di Aurelio e pensa che gli stia nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Valeria…E non ha tutti i torti. Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita che ci aspetta domani. Vi ricordiamo che dopo Una vita, potrete seguire Un altro domani che prende il posto di Uomini e Donne su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 giugno 2022

David e Valeria sono una finta coppia , il vero marito di lei è sotto la protezione di Aurelio perché in pericolo; in realtà Aurelio ha evidentemente delle mire sulla donna, perché nasconde tutte le lettere che lei gli chiede di far avere al marito anziché consegnarle all’interessato. Guillermo si imbatte in Azucena e ne resta folgorato. Nonostante gli sforzi di Rosina di salvare le apparenze, Hortensia ha mangiato la foglia e le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina. Giullermo non è il solo a essere molto interessato alla giovane nipote di Rosina. Infatti anche Ignacio, non nasconde di essere davvero più che colpito dalla ragazza, anche di fronte ad Alodia e ai suoi zii. Rosina e Liberto non possono che ammettere i loro problemi con i soldi, ormai sono davvero alla canna del gas!

Anche Lolita, nonostante cerchi di guardare avanti facendosi forza da sola, non riesce a smettere di pensare a suo marito e a quello che è successo il maledetto giorno in cui la bomba è esplosa. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, 7 giugno 2022 su Canale 5.