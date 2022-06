Beautiful anticipazioni: il piano di Bill per salvare Liam, funzionerà o saranno scoperti?

La vita di Liam in questi ultimi mesi è stata una vera e propria altalena di emozioni. Ma se fino a pochi giorni fa in ballo c’erano solo i suoi sentimenti, adesso le cose sono cambiate. Liam ha investito un uomo che è morto e questo, chiaramente, cambia tutto. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Ve ne parliamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 giugno 2022. Liam è sconvolto dopo quello che è successo con Bill e vorrebbe agire, vorrebbe confessare, andare dalla polizia e raccontare tutto. Ma Bill lo ferma: Liam avrebbe avuto un movente per la morte di Vinny e rischia grosso, soprattutto adesso, visto che non si è fermato subito a prestare soccorso. Intanto in ospedale Vinny è in obitorio ed è Finn a scoprire che il ragazzo è morto ma chiaramente, non immagina che dietro a questo incidente, possa esserci Liam.

Hope intanto (Annika Noelle) chiede a Finn (Tanner Novlan) come ha fatto a perdonare il tradimento a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), sperando di trovare ispirazione per fare lo stesso con Liam (Scott Clifton).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 giugno 2022

Mentre Liam continua a essere tormentato dai sensi di colpa e vorrebbe raccontare tutto, vorrebbe togliersi questo peso di dosso, suo padre, pensa invece in modo più pratico a quello che si può fare per impedire che si possa scoprire che abbiano un legame con la morte di Vinny. Bill (Don Diamont) si è assicurato non vi fossero telecamere sul luogo dell’incidente: non c’è modo che risalgano a loro una volta che si sarà liberato della sua auto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. Come diciamo spesso, le bugie hanno le gambe corte e forse le bugie di Liam e di Bill potrebbero essere scoperte. Inoltre, che cosa penserà Hope di questa situazione, lei che non ama le bugie e le menzogne? Scoprirà quello che Liam ha fatto? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo.