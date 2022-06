Beautiful anticipazioni: è stato davvero Liam a uccidere Vinny nell’incidente?

Mentre Hope sembra pronta a dare una nuova possibilità a Liam e a loro matrimonio, a casa di Bill Spencer si sta consumando un dramma. Liam è sconvolto, non vuole smettere di pensare a quello che è successo e non capisce come suo padre riesca a mantenere la calma. Ha ucciso un uomo, non ha chiamato le forze dell’ordine, non ha chiesto aiuto. Liam è sotto shock e non sa che cosa fare. Quale decisione prenderà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap, Liam deciderà di non dar retta a suo padre e di confessare tutto? Ma siamo davvero sicuri che Vinny sia morto a causa dell’incidente stradale? A Los Angeles nulla è come sembra e i fan di Beautiful sono da sempre abituati a clamorosi colpi di scena…Dopo che la notizia su una vittima senza nome di un pirata della strada ha iniziato a circolare sui media, Liam (Scott Clifton) rinuncia al pranzo con Hope (Annika Noelle). E ora che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 giugno 2022

Vinny non è stato ancora identificato per via dell’assenza di documenti, eliminati assieme al portafogli da Bill (Don Diamont) proprio per ritardare il riconoscimento della vittima e guadagnare tempo per disfarsi delle prove. Quello che però Bill non aveva calcolato è che in obitorio è arrivato anche Finn che ha invece subito riconosciuto Vinny. Il dottore quindi potrebbe indicare il nome della vittima alle forze dell’ordine, lo farà? E capirà che Liam e Bill hanno qualcosa a che fare con questa morte? Ma quanto davvero i due Spencer, sono coinvolti nella morte di Vinny, se ci fosse altro da scoprire in questa vicenda? Per il momento le nostre anticipazioni si fermano ma vi diamo appuntamento alle prossime puntate e alle prossime news in arrivo direttamente da Los Angeles. Continuate a leggerci per essere sempre informatissimi ! E intanto vi ricordiamo che domani Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.