Beautiful anticipazioni: Liam andrà in carcere per la morte di Vinny?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Liam deciderà di denunciare quello che è successo, confessando di aver investito e ucciso Vinny? C’è però qualcuno che inizia a pensare che Liam non sia colpevole fino in fondo. E se Vinny è morto per un altro motivo? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 10 giugno 2022. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire, vedremo una nuova puntata di Una vita.

Bill pensava che ci sarebbe voluto più tempo, prima che qualcuno capisse che il corpo ritrovato era quello di Vinny. Ma le coincidenze hanno portato il compagno di Steffy in obitorio e l’uomo ha riconosciuto nel cadavere, proprio il tecnico di laboratorio…Finn (Tanner Novlan) ha chiamato Thomas (Matthew Atkinson) affinché identifichi il corpo di Vinny (Joe LoCicero). Hope (Annika Noelle) lo ha accompagnato.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 giugno 2022

Bill (Don Diamont) prosegue la sua opera tesa a insabbiare l’incidente, tentando di convincere un Liam (Scott Clifton) sempre più disperato a dimenticare tutto e ricominciare. Liam però continua a essere sempre più disperato e non sembra avere intenzione di tacere. Come potrebbe ad esempio, continuare a mentire a Hope, dopo tutto quello che è successo tra loro? Nel frattempo Thomas identifica in modo ufficiale il cadavere di Vinny. Inizieranno quindi le indagini per capire cosa sia successo al giovane.

Liam ha davvero ucciso Vinny?

Come molti spettatori hanno immaginato, anche questa story line è molto più complessa di quello che sembra. Tutti si sono chiesti: come mai Vinny si trovava proprio su quella strada nel momento in cui Liam stava transitando con suo padre? A questa domanda c’è una risposta: nulla è successo per caso e possiamo dirvi, che nelle prossime puntate di Beautiful inizieremo a capire molto di questa storia e ancora una volta, sarà Thomas a mettere insieme dei tasselli che gli permetteranno di scoprire la verità.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful che ci aspettano come sempre alle 13,40 su Canale 5.