Una vita anticipazioni: che fine ha fatto il marito di Valeria, perchè lei e David fingono di essere sposati?

Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 10 giugno 2022. Al venerdì si va in onda come sempre alle 14,10 e vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1410. Come avrete visto, tra Lolita e Ramon le cose vanno sempre peggio. L’uomo è ancora sconvolto per la morte di Antonito e di Carmen e in qualche modo se la prende con sua nuora, come se lei avesse un qualche colpa. Anche Lolita sta soffrendo, tanto da rinunciare anche ad avere sempre con lei suo figlio…Valeria sfoga tutto il suo dolore sul pianoforte, nessuno immagina quello che davvero sta passando la donna. Valeria cerca disperatamente di scoprire dove si trova suo marito ma David non le può dire nulla, essendo tra l’altro, fedelissimo ad Aurelio e le dice di non sapere nulla di suo marito. Nelle prossime puntate di Una vita il pubblico scoprirà piano piano i segreti di questa finta coppia tanto da capire come mai Valeria e David devono fingere di essere marito e moglie…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 giugno 2022

Felipe prepara il discorso per l’inaugurazione della piazza in onore di Antonito e lo legge a Ramon, che però non reagisce bene.

La maggiore vicinanza tra David e Valeria preoccupa Aurelio Quesada, che ricorda a David il suo ruolo: deve sorvegliare la ragazza nella speranza che il marito Rodrigo la contatti. Pian piano quindi iniziamo a scoprire come mai Valeria deve fingere di essere sposata con l’uomo. Ma che cosa vuole Aurelio da suo marito e chi è il marito della pianista? Alodia non vede l’ora di continuare con le sue lezioni di piano e ne parla entusiasta con sua zia Lolita convinta di avere un vero e proprio talento per la musica, peccato che non sia così.

Tutto questo e molto altro nella puntata del venerdì di Una vita, continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere sempre le ultime news da Acacias 38.