Beautiful anticipazioni: Liam ha davvero ucciso Vinny investendolo o c’è dell’altro sotto?

Thomas (Matthew Atkinson), accompagnato da Hope (Annika Noelle), si è recato in obitorio ed è sconvolto dalla morte di Vinny (Joe LoCicero) dopo averne riconosciuto il corpo. Chiaramente Thomas, per quanto disapprovasse quello che Vinny ha fatto con Liam e Steffy, era comunque legato a lui da una forte amicizia. La sua improvvisa morte, lo colpisce e ha un crollo emotivo. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio le anticipazioni per la puntata di sabato 11 giugno 2022. Come vi abbiamo già raccontato, Bill pensava che ci sarebbe voluto molto più tempo per dare un nome a quel cadavere ma grazie alla presenza di Finn in obitorio, il corpo di Vinny è stato subito identificato. Thomas, che è insieme a Hope in questo momento di grande sofferenza, non ha idea di quello che sta succedendo a pochi passi da loro. E neppure Hope potrebbe mai immaginare che c’è un uomo altrettanto distrutto, divorato dai sensi di colpa, che non sa se costituirsi o meno. Nel frattempo Bill continua a tenere fermo suo figlio…E domani, che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 giugno 2022

Bill Spencer (Don Diamont) organizza una veloce vendita dell’auto per spedirla all’estero, continuando così a cercare di eliminare nel più breve tempo possibile qualsiasi tipo di prova che possa ricondurre a Liam (Scott Clifton). Liam continua a pensare che dovrebbe dire tutto alla polizia anche perchè non ha nessuna intenzione di mentire a Hope. Che cosa succederà quando la vedrà e quando lei gli parlerà della morte di Vinny? Intanto Thomas cerca di capire che cosa sia successo al suo amico…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: cosa è successo davvero a Vinny?

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che ancora una volta Thomas sarà fondamentale per arrivare alla verità su questa storia. Perchè Liam, si, ha investito Vinny uccidendolo ma c’è molto altro e sarà proprio il figlio di Ridge a scoprire i dettagli di questa vicenda, dettagli che lasceranno tutti davvero senza parole. Ma è ancora presto per scoprirlo, per cui continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere altre news direttamente da Los Angeles!