Una vita anticipazioni: Rosina racconta tutto a sua sorella, Valeria sempre più disperata

Cosa succederà nella puntata del sabato di Una vita? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà in questa nuova puntata. L’11 giugno 2022 su Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1410, poi vedremo l’episodio 1411 e la prima parte dell’episodio 1412. Pronti per le anticipazioni? Come avrete visto, Felipe e Ramon hanno litigato nuovamente, questa volta per una cena bruciata, e Lolita arriva giusto in tempo per calmare gli animi. Ma la situazione tra i due amici si sta facendo insostenibile e Lolita, con Fabiana, si mette alla ricerca di una domestica per Felipe…Non ci resta che scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate, iniziando dall’appuntamento del sabato. Una vita andrà in onda dalle 14,30 alle 16,30.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 giugno 2022

Alodia inizia le sue lezioni di pianoforte con Valeria; purtroppo, la ragazza non ha alcun talento musicale come del resto Bellita e Josè, hanno da sempre sospettato. Inma e Guillermo stanno per riaprire il ristorante dopo averlo finalmente trasformato in un locale di lusso. Nel frattempo, Rosina e Liberto cercano di capire quanto tempo ancora Hortensia intenda fermarsi insieme alla figlia Azucena a casa loro.

A casa di Felipe è arrivata la nuova cameriera ma le cose non vanno nel migliore dei modi; l’avvocato è furioso perché Fatima combina solo disastri, ma Fabiana lo prega di portare pazienza e si offre di occuparsi della casa finché non avrà istruito a dovere la nuova arrivata fino a farla diventare una brava domestica. Lolita decide di appianare le cose con Ramon, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lei e scusandosi per le discussioni che hanno avuto, ma non riesce a convincerlo a liberarsi dell’odio e del rancore che cova per gli attentatori e che lo sta consumando. Inma è disperata perché nessuno si presenta alla nuova inaugurazione, ma Fabiana e Servante provano a dare il via al passaparola parlando bene a Josè Miguel della bravura della donna in cucina. David propone a Valeria di andare all’opera insieme, benché Aurelio gli abbia intimato di non prendersi confidenze con lei. Messa alle strette, Hortensia confessa a Rosina di essere sul lastrico. A quanto pare le due hanno una cosa in comune: sono ormai povere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta al sabato su Canale 5.