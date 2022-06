Beautiful anticipazioni: Liam ossessionato dal fantasma di Vinny, cederà confessando?

Cosa succederà nella puntata di lunedì di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata del 13 giugno 2022. Avrete visto negli ultimi episodi della soap americana che Liam è sconvolto. Non riesce a chiudere occhio, non riesce a smettere di pensare all’incidente che c’è stato. Non smette di darsi le colpe per tutto e vorrebbe denunciarsi ma per il momento, segue quello che Bill gli ha consigliato. Thomas nel frattempo cerca disperatamente di capire che cosa è successo al suo amico Vinny. Se è vero che ha sbagliato, che ha fatto del male a Steffy con le sue bugie è anche vero che è sempre stato uno dei suoi amici più cari. Ed è per questo che vuole vendicare la sua morte e scoprire chi lo ha ucciso senza neppure prestare soccorso. Perchè se è vero che un incidente stradale può capitare, quello che non si spiega è il perchè della fuga. Nessuno ha chiamato i soccorsi, nessuno ha chiesto aiuto e questo, turba ancora di più Thomas, che adesso vuole solo vendicarsi per quello che è successo.

Ma vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 giugno 2022

Quinn cerca di intercedere con Carter in difesa di Zoe. Liam crede di vedere Vinny che gli predice che la pagherà per non averlo soccorso dopo averlo investito. Dopo aver visto “il fantasma” di Vinny, Liam ha una crisi di nervi e Bill cerca di calmarlo. Liam non ha la stessa lucidità di Bill, che da sempre è un uomo senza scrupoli e continua a stare male per quello che ha fatto. Quanto riuscirà a reggere in questa situazione? E mentre Liam è ancora chiuso in casa, Thomas invece, cerca di scoprire chi ha investito il suo amico e si consola con Hope che cerca di stargli il più vicino possibile.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani alle 13,40 su Canale 5.