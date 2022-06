Beautiful anticipazioni: Liam vuole confessare, Thomas indaga e Hope sospetta

Nella telefonata con cui un’ignara Hope (Annika Noelle) informa Liam (Scott Clifton) della morte di Vinny (Joe LoCicero), la Logan continua a notare lo strano comportamento del marito. Hope, che ha saputo da Thomas tutto quello che sta succedendo, della morte di Vinny e del fatto che chi lo ha investito è scappato, cerca di stare vicino al suo amico ma non può fare a meno di notare che Liam è strano. Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 14 giugno 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che ci rivelano le anticipazioni e la trama del prossimo episodio. Quello che Hope non immagina è che Liam ha investito Vinny…Chi mai potrebbe immaginarlo, del resto. Thomas intanto cerca di mettere insieme tutti i pezzi perchè vuole solo una cosa, vendicarsi di chi ha investito Vinny.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 giugno 2022

Bill (Don Diamont) cerca di istruire il figlio su come comportarsi per seppellire per sempre il loro segreto. Liam però continua a essere indeciso sul da farsi e la conversazione con Hope non migliora le cose, perchè il giovane Spencer è sempre più indeciso. Non ha la stessa tempra di suo padre e vorrebbe correre dalla polizia e confessare tutto…Quello che però nessuno in questa vicenda sa, è che Liam in realtà è si responsabile, ma solo in parte e nelle prossime puntate di Beautiful, scopriremo il motivo…

Nel frattempo Thomas (Matthew Atkinson) e Hope informano Ridge (Thorsten Kaye) della morte di Vinny.

Quinn (Rena Sofer) mostra il proprio supporto a Zoe (Kiara Barnes) nel suo tentativo di risanare la rottura con Carter (Lawrence Saint-Victor). Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire, una nuova puntata di Una vita.