Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta sempre di più di Aurelio e vuole sapere di Valeria e David

Pronti per le ultime news da Acacias 38? Puntuali come sempre arrivano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata del martedì. Pronti per scoprire cosa vedremo il 14 giugno 2022? In onda domani su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1413 di Acacias 38. Genoveva non vede l’ora di avere a cena Valeria e David. La donna è sempre più convinta che i due non stiano raccontando la verità e che Aurelio nasconda qualcosa. Non sbaglia. Infatti David e Valeria non sono marito e moglie. Aurelio vuole qualcosa dal marito di Valeria e la tiene segregata quasi in modo da far cadere nella trappola l’uomo. Ha bisogno che lui venga allo scoperto. Genoveva non immagina ancora nulla ma forse, sta per scoprirlo. Vediamo quindi i dettagli con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, martedì 14 giugno 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 giugno 2022

Casilda cerca di stare vicino a Lolita che non sta affrontando un bel momento. Anche Ignacio prova rassicurare Lolita sulle condizioni di salute del suo amico Felipe anche se le cose non sono affatto semplici. Prima della cena, Aurelio mette in guarda David: deve stare molto attento alle domande di sua moglie perchè Genoveva ha dei sospetti e con le domande giuste, potrebbe metterlo in difficoltà. Anche Valeria quindi viene informata: se si farà scappare qualcosa, suo marito rischierà grosso. La donna quindi, si arma del suo migliore sorriso e si fa bella per la cena.

Durante la cena in casa Quesada, Genoveva subissa di domande David; in seguito, rimasta sola con Aurelio, comunica al marito di aver capito che qualcosa non quadra e di voler tornare ad assumere un ruolo centrale nei loro affari. Fabiana porta in bottega da Lolita una donna che si presenta come Marina, la madre di Maria Jose. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5.