Una vita anticipazioni: chi è Marina, la madre di Maria Jose?

Cosa succederà nella puntata del mercoledì di Una vita? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per le ultime news da Acacias 38? Domani, 15 giugno 2022, andrà in onda la prima parte dell’episodio 1414 di Acacias 38 e come sempre, le anticipazioni ci rivelano ogni dettaglio. Nella puntata di Una vita di domani, vedremo quella che sarà la reazione di Genoveva alla cena fatta con Valeria e David. La donna inizia a sospettare che Aurelio le stia nascondendo qualcosa e la cena con la coppia, non fa altro che confermare i suoi dubbi. Per questo motivo la Salmeron pretende da suo marito che anche lei torni a occuparsi degli affari di famiglia e che venga messa al corrente di tutto. Che cosa farà Aurelio, le dirà la verità su Valeria e su suo marito?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 giugno 2022

Fabiana porta in bottega da Lolita una donna che si presenta come Marina, la madre di Maria Jose. Ma chi è questa donna con sui Lolita sembra avere un ottimi rapporto? La donna sembra essere arrivata ad Acacias 38 per dare una mano alla nuora di Ramon che è davvero in crisi in questo momento. Aurelio crede di avere placato la curiosità di sua moglie e dà il suo permesso a David per lavorare come agente di Borsa. Tuttavia, Genoveva continua a indagare sull’uomo e cerca di sedurlo. Chiaramente Genoveva non si è bevuta la storia che suo marito le ha raccontato e continua a indagare. Del resto il rapporto tra i due si è sempre basato su bugie e menzogne per cui è anche normale che succeda tutto questo…Rosina è molto preoccupata per la condizione economica in cui versa la sua famiglia ma Liberto, cerca di rassicurarla e le promette che si sistemerà tutto. Manca poco all’inaugurazione della piazza e Ramon continua a non volerne sapere nulla. L’uomo anzi, è sempre più nervoso e arrabbiato anche con Lolita.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5. Non mancate!