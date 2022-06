Beautiful anticipazioni: che fifone Liam, scappa e quasi si fa scoprire. Thomas lo noterà?

Che cosa ne sarà di Liam? Che cosa deciderà di fare , confesserà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 17 giugno 2022. Nel frattempo ci sono anche altre vicende che vedono protagonisti gli attori dell’amatissima soap americana, da non perdere di vista…Ad esempio Quinn (Rena Sofer) , che si presenta al loft di Carter (Lawrence Saint-Victor), decisa a convincerlo a dare una seconda chance a Zoe. Thomas (Matthew Atkinson) rivela a Baker (Dan Martin) l’attività di spaccio di Vinny (Joe LoCicero), che potrebbe avergli attirato contro persone poco raccomandabili. Inoltre gli confessa i sentimenti che prova per Hope (Annika Noelle), che hanno spinto l’amico a falsificare il test di paternità: era convinto di aiutarlo. Thomas ha tutte le intenzioni di trovare la persona che ha investito Vinny e che poi è scappata e non si darà pace anche se è chiaro, i nemici del giovane, erano davvero tanti… Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di domani, 17 giugno 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 giugno 2022

Su insistenza di Bill (Don Diamont), Liam si presenta alla Forrester Creations per incontrare Hope. Il giovane Spencer avrebbe la chance di confessare quando si imbatte in Baker, invece fugge a nascondersi prima che l’uomo lo veda. Diciamo che Liam non ha la stessa tempra di suo padre, questa è cosa ormai nota e la dimostrazione di come si è comportato in questa circostanza, lascia capire molto del suo carattere. Qualcuno noterà quello che Liam ha fatto? Perchè scappare e nascondersi vedendo un agente di polizia? Thomas potrebbe rendersi conto che Liam sta nascondendo qualcosa? Non ci resta che seguire le nuove puntate di Beautiful in onda nel mese di giugno su Canale 5 per scoprire come andrà a finire questa intricata story line che regalerà questa estate, molti colpi di scena!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 17 giugno 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.