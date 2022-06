Beautiful anticipazioni: Thomas cerca l’assassino di Vinny, Liam sotto pressione sta per esplodere

Liam non avrebbe mai pensato che la sua vita sarebbe diventata l’inferno che sta vivendo. Si sente braccato, si sente in colpa e ha anche le allucinazioni, continua infatti a vedere il fantasma di Vinny e le rassicurazioni di Bill non servono davvero a nulla…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 giugno 2022. Si va in onda anche al sabato e non mancano le nostre anticipazioni per la puntata che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

La tensione accumulata porta Liam Spencer (Scott Clifton) ad avere una reazione spropositata ad uno scherzo di Charlie (Dick Christie). Il responsabile della sicurezza della Forrester Creations, infatti, ha fatto finta di mettere sotto arresto Liam, ma in realtà voleva solo consegnargli il badge di ingresso lasciato all’entrata. Che Liam sia particolarmente strano quindi, lo notano davvero tutti, non solo Hope, e se continuerà in questo modo, non sarà difficile per gli altri, capire che sta nascondendo qualcosa…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 giugno 2022

Quinn (Rena Sofer) cerca di incoraggiare Carter (Lawrence Saint-Victor) a perdonare Zoe (Kiara Barnes), paragonando la situazione che sta vivendo con Eric (John McCook) da mesi. Quinn probabilmente non si sta redendo conto del fatto che Eric si è ormai allontanato da lei mentre Ridge, che di recente ha avuto modo di osservare di più suo padre, ha capito che il suo matrimonio potrebbe essere ormai alla deriva…

Nel frattempo Liam continua a fare i conti con i suoi demoni e cerca di gestire al meglio la situazione ma non è facile visto che vorrebbero confessare tutto. E Thomas invece, collaborando con la polizia, cerca di dare un nome all’assassino del suo amico Vinny…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani alle 13,40 su Canale 5.