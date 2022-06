Beautiful anticipazioni: le indagini per la morte di Vinny e i sospetti di Baker, Liam rischia?

Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni ci rivelano proprio la trama di domani, 24 giugno 2022. Il venerdì ci aspetta come sempre un nuovo episodio della soap americana alle 13,40 e noi siamo qui, per raccontarvi tutto quello che accadrà in questo nuovo appuntamento che ci mostrerà un Liam davvero molto provato, pronto a confessare ma bloccato da Bill che non vuole permettere che suo figlio rischi di essere condannato ad anni di carcere per aver ucciso una persona come Vinny…Hope (Annika Noelle) cerca di accorciare le distanze con Liam (Scott Clifton) e lo invita per un incontro ma quando Liam non accetta , la figlia di Brooke si convince che ci deve essere davvero qualcosa di grave se non vuole passare neppure del tempo con la piccola Beth. Tutto è davvero molto molto strano…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 giugno 2022

Hope si confida anche con sua madre e le spiega quello che sta succedendo con Liam raccontandole di come il giovane Spencer negli ultimi giorni non solo si è allontanato ma è diventato proprio un’altra persona. Nessuno al momento può anche solo immaginare quello che sta attraversando Liam, solo Bill sa di tutto quello che è successo con Vinny. Nel frattempo le indagini della polizia vanno avanti e si seguono due piste: da un lato, c’è Sanchez convinto che Vinny sia stato ucciso per il suo giro di spaccio di droga, magari proprio durante un appuntamento per la vendita di una dose. Dall’altro invece c’è Baker che, dopo aver saputo i legami di Vinny con la famiglia Forrester e non solo, cerca di mettere insieme i puntini, sempre più convinto del fatto che Vinny sia stato ucciso a causa di quello che è successo con il test di paternità. E ovviamente è Baker a essere molto vicino alla verità e forse Liam lo sa bene…Sia chiaro, la verità non è neppure questa e la scopriremo solo nelle puntate di Beautiful che ci aspettano in onda a luglio…