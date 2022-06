Terra Amara sbarca su Canale 5 dal 4 luglio: le anticipazioni e la trama

Una storia dall’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha: viene presentata così la nuova soap scelta da Canale 5 per l’estate del suo pubblico. Dal 4 luglio 2022 andrà in onda su Canale 5 Terra Amara che prenderà il posto di Brave and Beautiful che sta per salutare i telespettatori di Canale 5 con l’ultima puntata. Una nuova soap turca che è piaciuta tantissimo ovviamente in patria ma anche in Spagna dove ha incassato ascolti molto altri, numeri che hanno ricordato quelli che solo El secreto de Puente Viejo, Il segreto, con Pepa e Tristan, aveva saputo incassare. Mediaset ci crede e punta su questa soap: era il 2013 quando Il segreto faceva volare gli ascolti nel pomeriggio di Canale 5, il fenomeno potrebbe ripetersi?

Terra Amara (titolo internazionale: Bitter Lands, titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova) debutterà il 4 luglio 2022 su Canale 5 subito dopo Un altro domani, piacerà al pubblico della rete? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ma intanto, scopriamo qualcosa in più su Terra amara che probabilmente farà compagnia al pubblico di Canale 5 in questa stagione, ma anche nella prossima.

Terra Amara è divista in 4 stagioni (per un totale 275 episodi da 42 minuti) e il genere è drammatico, niente a che vedere con lo stile leggero delle dizy di Can Yaman. Lo si capisce anche dai primi promo che sono andati in onda in questi giorni. Nessun amore spensierato, niente problemi adolescenziali e ricchi figli di papà che circolano per Istanbul con le loro macchine fiammanti. Potremmo dire che Terra Amara racconta una sorta di amore epico, quello che generalmente piace al pubblico che in estate si appassiona alle storie di questo genere. Tutto inizia a Istanbul negli anni ‘70 e continua nelle fertili terre di Çukurova, nel sud della Turchia, attraverso mille ostacoli. I protagonisti di Terra Amara sono Yılmaz (Ugur Günes), che commette un omicidio per proteggere Züleyha (Hilal Altınbilek) dalla crudeltà della sua stessa famiglia, e Züleyha, che preferirebbe morire piuttosto che rinunciare a Yılmaz, intraprendono un estenuante viaggio di fuga…I due si promettono amore eterno: non importa per quanto dovranno stare separati e quanto potranno ritrovarsi, quello che conta è l’amore che provano che li terrà per sempre uniti, seppur distanti. In realtà i due si ritroveranno sullo stesso treno, con un nuovo destino che li aspetta…

Terra Amara prossimamente su Canale 5: la trama

La storia dell’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore.

Terra Amara anticipazioni: cosa vedremo nelle prime puntate

Ricordiamo che la prima puntata di Terra Amara andrà in onda il 4 luglio 2022. Le anticipazioni ci rivelano che la storia inizierà nel momento in cui il giovane Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) deciderà di chiedere la mano di Züleyha Altun, la ragazza che ama da diverso tempo. Il destino remerà però contro la felicità della coppietta: a causa di alcuni debiti legati al gioco, il fratellastro di Züleyha deciderà di “vendere” quest’ultima a Nasih, il ricco potente a cui deve dei soldi.

Attirata in un vero e proprio inganno, dato che il parente le lascerà credere di dover andare da una sarta per prendere le misure per un vestito, Züleyha verrà dunque portata a casa di Nasih, che tenterà di violentarla per comprometterla e obbligarla di conseguenza a sposarlo (anche se lui, in teoria, avrà già una moglie da cui intende divorziare). Dopo essersi reso conto della trappola, Yılmaz andrà dunque in soccorso di Züleyha ma, durante uno scontro fisico, finirà per accoltellare a morte Nasih, motivo per il quale dovrà scappare in fretta e furia da Istanbul per evitare di essere arrestato o, peggio ancora, fare la stessa fine dell’assassinato. Da un lato l’uomo tenterà di fuggire da solo, dall’altra Züleyha si rifiuterà di vivere senza di lui e, alla fine, riuscirà a seguirlo. Inizia così il viaggio dei due innamorati, ma come andrà a finire e quale destino li attende? Non vogliamo svelarvi molto altro: l’appuntamento con Terra Amara è per il 4 luglio 2022 alle 15,45 con la prima puntata di questa nuova soap che potrebbe davvero piacere moltissimo al pubblico.

Prodotta dal 2018, la serie attualmente non ha un finale, visto che continua ad essere trasmessa con successo anche in terra turca sul canale ATV. Si parte il 4 luglio. Appuntamento alle prossime anticipazioni!