Beautiful anticipazioni: Baker indaga su Liam, è pronto a incastrarlo. Il carcere si avvicina?

Sarà un altro sabato all’insegna della soap di Canale 5. Beautiful infatti ci aspetta con un doppio appuntamento il 25 giugno 2022 e non mancheranno i colpi di scena. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap americana, Hope continua a pensare che Liam sia strano e che le stia nascondendo qualcosa. Liam dal canto suo non riesce a essere sereno, anzi, è distrutto dai sensi di colpa ma anche dal fatto che debba continuare a raccontare bugie alla donna che ama, ha paura che questo rovinerà per sempre il matrimonio che sta cercando di recuperare. Bill lo invita a non farci caso, a smettere di pensare a Vinny ma per Liam, tutto questo, non sembra essere possibile. Nel frattempo il vicecapo Baker e il detective Sanchez, dopo essersi confrontati, scelgono due piste differenti sul caso Vincent Walker.

Entrambi i poliziotti sospettano non sia stato un banale incidente, ma un gesto volontario: Sanchez opta per l’attività di spaccio di Vinny, mentre Baker ritiene che il movente sia il test di paternità sabotato. Uno tra Thomas Forrester, John Finnegan e Liam Spencer potrebbe aver ucciso Vinny.

Dopo aver avuto conferma che l’auto è stata consegnata negli Emirati Arabi, Bill parla con Katie di Hope e Liam.

Beautiful anticipazioni: la trama del 25 giugno 2022

Hope ha preso la sua decisione. Nonostante Liam negli ultimi giorni si sia trasformato e non sembra aver intenzione di dedicarsi alla sua famiglia come aveva promesso, lei ha comunque deciso di perdonarlo, convinta anche che questo cambiamento nel ragazzo, sia dovuto alla sua decisione. Mai immaginerebbe che Liam sta male perchè ha investito e ucciso Vinny… Baker sembra essere convinto che Liam potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte di Vinny e va avanti per la sua strada: ha bisogno di parlare con Spencer. Bill continua la sua manovra…Nel frattempo Quinn e Paris cercano di fare il possibile per riavvicinare di nuovo Carter a Zoe ma la Fuller sta giocando con il fuoco visto che sembra essere parecchio attratta dall’uomo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.