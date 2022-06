Beautiful anticipazioni: Liam sotto pressione, Baker indaga e spaventa. Finirà in carcere?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 27 giugno 2022 su Canale 5? Una nuova settimana in compagnia della soap di Canale 5 anche in questo caldo, caldissimo fine mese! Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, Baker sembra essere convinto di quello che ha scoperto: il coinvolgimento di una delle persone a cui Vinny ha provato a rovinare la vita, nella sua morte. Per questo motivo il detective ha iniziato a pressare gli Spencer, in attesa di poter capire se davvero Liam potrebbe essere coinvolto in questa vicenda. Il giovane marito di Hope per il momento non sa nulla ma sta per scoprirlo, visto che Baker ha fatto un salto in ufficio da Bill. L’imprenditore ha messo subito le mani avanti: suo figlio non ha nulla a che fare con la morte di Vinny ma il detective, sembra essere convinto della sua idea… Tra Bill (Don Diamont) e il vicecapo Baker (Dan Martin) volano scintille: l’editore rende palese il proprio fastidio per il fatto che la polizia punti troppa attenzione verso Liam per la morte di Vincent Walker (Joe LoCicero). Nel frattempo tra Donna ed Eric sembra esserci uno strano riavvicinamento..Ma vediamo adesso la trama della prossima puntata della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 giugno 2022

Quinn pensa di aver perso Eric per sempre e si confida con Carter. Donna approfitta della situazione per essere molto disponibile con Eric. Hope confida a Brooke che Liam tornerà a casa.

Liam corre dal padre per dargli la bella notizia: tornerà a casa. Ma nell’ufficio di Bill trova Baker che sta facendo domande sempre più insistenti sull’omicidio di Vinny. Baker chiede a Liam se è stato lui a uccidere Vinny. Una domanda bruciapelo che lascia interdetto Liam, che cosa farà adesso il giovane, è arrivato il momento di confessare oppure no? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate della soap americana, assolutamente da non perdere! Appuntamento a domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.