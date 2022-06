Una vita anticipazioni: Aurelio scopre cosa è successo davvero a Natalia? Genoveva minaccia David

Aurelio sta a quanto pare, facendo di nuovo i conti con il passato e la notizia che ha appena ricevuto, potrebbe cambiare molte cose. Che cosa è accaduto davvero a Natalia, come è morta sua sorella? Nelle prossime puntate di Una vita, scopriremo anche qualcosa che riguarda il passato e che potrebbe mettere in difficoltà Genoveva. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 27 giugno 2022. Nella prossima puntata della soap vedremo che cosa deciderà di fare Aurelio: indagherà? Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1423 di Acacias 38. Assisteremo nuovamente a degli scontri tra Fabiana e Servante che non vanno più d’accordo come prima…Alla fine però tra i due sembrerà tornare il sereno visto che si amano…Ma vediamo adesso la trama completa per la prossima puntata di Una vita, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 giugno 2022

Aurelio riceve la telefonata di un cappellano carcerario che sostiene di avere delle informazioni sugli ultimi giorni di Natalia.

Davanti all’ennesima prova dell’incompetenza di Adoracion, Ignacio chiede di vedere il suo diploma di infermiera e nota che non è debitamente timbrato, perciò esige una verifica delle sue referenze; quando Lolita chiede conferme a Marina, questa corre da Adoracion e le dice che non intende continuare a mentire per lei. Il cappellano del carcere in cui era rinchiusa Natalia rivela ad Aurelio le confessioni fatte da una certa detenuta in punto di morte.

Genoveva ha scoperto la verità su David e Valeria ed è pronta a sfruttare la preziosa informazione.

Genoveva minaccia David e poi gli propone un accordo, che lui rifiuta. Più tardi, cerca di convincere Aurelio a coinvolgerla nei suoi affari nel settore immobiliare, ma neanche le sue tattiche seduttive hanno l’effetto che spera. Fidel confessa a Lolita di essere un’alta carica della polizia, ma per ora non vuole che Ramon lo sappia. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani.