Beautiful anticipazioni: Liam sotto scacco mente ma Baker sospetta. Confesserà?

Liam pensava di potersi godere delle ore di serenità e pace insieme alla sua famiglia, pur con l’ansia perchè sa di mentire a Hope. Ma tutto quello che si augurava scompare in pochi secondi visto che scopre molto presto che ci sono delle indagini in corso per la morte di Vinny, indagini che lo riguardano…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 28 giugno 2022. Liam non è bravo a mentire e tra l’altro, sin dall’inizio di questa storia avrebbe voluto confessare. Sta quindi per cedere? Quinn è infastidita che per Eric bastino le lacrime di Brooke per perdonarle all’istante i suoi sbagli, mentre per quanto la riguarda sembra debba scontare i propri peccati per sempre. La Fuller non immagina che mentre lei si sta pericolosamente avvicinando a Carter, suo marito invece è molto vicino a Donna…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 giugno 2022

La Fuller confida a Carter di temere di aver perso per sempre il marito, poi vede Donna sistemare la cravatta ad Eric e per lei si tratta di una vicinanza fastidiosa; ingoia comunque il rospo per non litigare con Eric, in partenza per un breve viaggio d’affari.

Quinn si offre di accompagnare Eric a Chicago, così da passare del tempo insieme, ma lui la liquida: si tratta solo di un giorno e così il congedo dalla moglie è piuttosto distaccato. Quinn non la prende affatto bene…Liam affronta con difficoltà le domande di Baker, mentre Bill cerca di spingerlo a negare con fermezza qualsiasi sospetto il vicecapo possa nutrire nei suoi confronti. Ma per il giovane Spencer, questa situazione non può funzionare perchè non riesce a mentire e forse Baker, lo ha capito! Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 28 giugno 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.