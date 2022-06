Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter pericolosamente vicini ma Zoe si fida, Paris no

Come sempre puntualissime tornano le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani. Pronti a scoprire tutto quello che succederò nella nuova puntata della soap di Canale 5? Le anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà domani, nella puntata del 30 giugno 2022. Su insistenza di Zoe (Kiara Barnes), Quinn (Rena Sofer) fa un’altra “visita domiciliare” a Carter (Lawrence Saint-Victor) per aiutare la modella. Quello che Zoe non immagina è che tra Quinn e Carter si sta instaurando un certo feeling e visto che la Fuller è in piena crisi con Eric, potrebbe davvero succedere di tutto…Bill (Don Diamont) vuole accertarsi che Liam (Scott Clifton) sia pronto a tenere il segreto su Vinny (Joe LoCicero), anche con Hope (Annika Noelle), ora che tornerà a vivere con lei. Le cose però non sono semplici perchè Liam ha sempre pensato che un matrimonio che funziona è un matrimonio che deve basarsi sulla sincerità e non ci possono essere bugie. Tra l’altro Hope ha già notato lo strano atteggiamento di Liam per cui la giovane Logan, potrebbe subito capire che suo marito le sta nascondendo qualcosa…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 giugno 2022

Zoe si fida ciecamente di Quinn ma forse, non ha fatto la scelta giusta. Effettivamente sembra proprio che tra la Fuller e Carter stia nascendo qualcosa o che comunque ci sia un certo feeling. E a sentire puzza di bruciato è Paris che, nonostante i disaccordi con sua sorella e quello che è successo tra loro, prova a farle aprire gli occhi dicendole che si sta probabilmente fidando della persona sbagliata. Paris diciamo, ci ha visto davvero lungo…Nel frattempo anche Thomas continua le sue indagini per provare a capire che cosa è successo davvero a Vinny, pronto a fare qualsiasi cosa pur di scovare il suo assassino.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.