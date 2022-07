Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter attrazione fatale, è nata una coppia?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 luglio 2022? Una nuova puntata al sabato ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 per continuare questa calda estate all’insegna delle soap di Mediaset! Thomas (Matthew Atkinson) mostra a Ridge (Thorsten Kaye) un video tributo realizzato in memoria di Vinny (Joe LoCicero). Il giovane stilista ha intenzione di trovare il vero colpevole a prescindere dalla direzione in cui stanno andando le indagini, vuole dare un nome all’assassino del suo amico ma mai immaginerebbe che dietro all’incidente stradale ci sia Liam. in realtà, come vi abbiamo già detto, la storia in questione, è destinata a regalare ancora ben altri colpi di scena…E adesso passiamo alla trama della soap, per la puntata di domani, 2 luglio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 luglio 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) informa Ridge e Thomas del ritorno a casa di Liam (Scott Clifton): la Logan è curiosa di conoscere il parere di Thomas in proposito.Zoe (Kiara Barnes) ribadisce a Paris (Diamond White) la sua fiducia in Quinn (Rena Sofer): è certa che la Fuller riuscirà a convincere Carter (Lawrence Saint-Victor) a perdonarla. La designer e Carter, intanto, continuano a confidarsi a vicenda. Quello che Paris immaginava alla fine succede e infatti Quinn e Carter non riescono a resistere all’attrazione fatale che sembrano provare e finiscono a letto insieme. Sarà solo l’avventura di una notte o dobbiamo aspettarci molto di più? Lo scopriremo seguendo le nuove puntate di Beautiful che ci aspettano come sempre alle 13,40 su Canale 5. Nelle puntate di Beautiful in onda nel mese di luglio vedremo altri grandi colpi di scena che non riguardano solo le storie d’amore ma anche il futuro di Liam: si apriranno per lui le porte del carcere? Per tutte le ultime news sulla soap americana continuate a leggere le nostre anticipazioni.