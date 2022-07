Una vita anticipazioni: Valeria disperata vuole rivedere suo marito, Genoveva ne approfitterà?

C’è una novità nella programmazione del sabato di Una vita: la soap spagnola infatti andrà in onda con un episodio breve, la classica collocazione dalle 14,10 alle 14,45. Niente raddoppio per la soap spagnola da domani, 2 luglio 2022. Nel sabato di Canale 5 infatti arrivano le repliche di Come sorelle, la serie turca che nella passata estate era andata in onda nella prima serata di Mediaset. Pronti quindi a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani? In onda la seconda parte dell’episodio 1425 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per succedere. Avrete visto che Aurelio si è fatto minaccioso con Genoveva cercando di rimetterla al suo posto ma la donna ha tutte le intenzioni di scoprire chi è davvero Rodrigo e sappiamo bene che quando si mette in testa una cosa, ci va anche a sbattere pur di ottenere quello che vuole. Questa volta però rischia grosso. Aurelio infatti l’ha minacciata: non deve giocare con il fuoco, se continuerà a chiedere e a fare le sue indagini, sarà lui stesso a farla fuori, senza scrupoli. Ma ben sappiamo che Genoveva non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa e non obbedirà chiaramente agli ordini di suo marito.

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita di domani, ecco le ultime news da Acacias 38 per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 luglio 2022

Rosina e Hortensia conoscono Pascual e restano colpite dal suo fascino, ma lo trovano entrambe molto sgarbato. Liberto è giù di morale e a breve avrà un incontro con un socio del circolo per parlare dell’affare delle accademie di francese. Vanno avanti le lezioni di piano per Azucena che non può fare a meno di notare quanto sia brava Valeria ma anche quanta tristezza ci sia nel suo stato d’animo. Ignacio visita Felipe e lo trova bene. Viene a sapere che Dori gli fa fare degli esercizi per la gamba e raccomanda all’infermiera di seguire le sue indicazioni senza prendere iniziative. Valeria è moralmente prostrata e teme di non vedere più suo marito. David tenta invano di consolarla. Quanto resisterà Valeria in questa situazione? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 2 luglio 2022.