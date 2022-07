Beautiful anticipazioni: Carter e Quinn amanti o dimenticano tutto troncando?

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Come sempre non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio che cosa accadrà domani, 4 luglio 2022, nella nuova puntata della soap di Canale 5. Grandi colpi di scena in questi ultimi episodi che hanno aperto il mese di luglio. Mentre vanno avanti le indagini per l’omicidio di Vinny, l’attenzione si è spostata su Carter e Quinn, i due infatti, sono finiti a letto insieme. E pensare che Zoe si aspettava dalla Fuller una mano, per poter riconquistare il suo ex. E invece a quanto pare, aveva ragione Paris, della donna, non ci si può fidare. Tra l’altro, non dimentichiamo che Quinn è sposata anche se il suo matrimonio con Eric è in crisi. Cosa succederà adesso, confesserà il tradimento, oppure lei e Carter faranno finta che non sia successo nulla? Scopriamolo con le anticipazioni per le prossime puntate e per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 luglio 2022

L’incontro intimo lascia Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) appagati, ma anche in preda al senso di colpa per Eric (John McCook). Intanto Zoe (Kiara Barnes), ignara, attende notizie dalla Fuller. Il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri) consola il padre Thomas (Matthew Atkinson) per la morte di Vinny (Joe LoCicero); Thomas e Ridge (Thorsten Kaye) assicurano al bambino che sua madre Caroline, in Paradiso, si prenderà cura di Vinny. Thomas poi, esortato da suo padre, si dice pronto a fare qualsiasi cosa pur di trovare l’assassino, nessuno sa però che è stato Liam e che la verità è molto più vicina di quello che immaginano. Nel frattempo Quinn e Carter sembrano aver preso la loro decisione: non andare avanti con questa storia e troncare ancora prima che possa nascere, la relazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 4 luglio 2022, come sempre alle 13,40 su Canale 5.