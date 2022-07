Una vita anticipazioni: Genoveva indaga, scopre la verità su Rodrigo?

Cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita, in onda il 4 luglio 2022 ? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama e le anticipazioni della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete capito, Genoveva non ha nessuna intenzione di smettere di indagare per scoprire chi è davvero Rodrigo e ha capito che c’è un legame tra l’uomo e Valeria. Ma visto che David non vuole aiutarla, dovrà fare in modo diverso. Aurelio però è stato molto chiaro: se dovesse andare avanti con questa storia, potrebbe rischiare grosso. Deve ricordare che lui è un uomo senza scrupoli, capace di fare qualsiasi cosa, anche di ucciderla…Ma vediamo adesso le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 4 luglio 2022. Siete pronti per scoprire tutti i dettagli? Domani vedremo in onda l’episodio 1426, precisamente la seconda parte di questa puntata.

Il riassunto dell’ultima puntata di Una vita in onda su Canale 5

Una vita anticipazioni: la trama del 4 luglio 2022

Pascual proibisce al figlio Guillermo di passare del tempo con Azucena; non vuole che il ragazzo si distragga dai suoi studi.

Genoveva assiste di nascosto a una misteriosa conversazione tra il marito e Luis Manas: Aurelio non è contento dell’operato di Luis, ha assolutamente bisogno di acquisire alcuni locali commerciali per i suoi prodotti chimici. Aurelio chiede a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria ma, mentre il maggiordomo è all’opera, salta la luce e nell’oscurità Genoveva ruba una delle lettere di Rodrigo. Questo le permetterà di capire che cosa sta cercando suo marito e che cosa vuole da Valeria? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 4 luglio come sempre alle 14,10 su Canale 5. A seguire poi vedremo Un altro domani e poi la nuova soap di Canale 5, Terra Amara.