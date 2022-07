Terra Amara anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz scappano in treno verso una nuova vita

Abbiamo imparato a conoscere la nuova coppia che ci terrà compagnia per tutta l’estate. Parliamo di Zuleyha e Yilmaz i due protagonisti di Terra Amara, o almeno, inizieremo a conoscerli in questa settimana con le prime puntate della soap turca in onda alle 14,45 su Canale 5. Un’ora per le prime puntate della soap che ci aspettano appunto dopo Un altro domani e che raccontano la storia di questa coppia che era a un passo dalle nozze ma tutto è cambiato quando la famiglia di Zuleyha ha deciso di vendere la ragazza a causa di un debito di gioco. Zuleyha e Yilmaz però hanno messo davanti a tutto il loro amore e il giovane, pur di proteggere la sua fidanzata, si è macchiato le mani di sangue. Questo ha cambiato inevitabilmente il loro destino e, come vedremo nelle prossime puntate di Terra Amara, saranno costretti a iniziare una nuova vita altrove…

Terra amara anticipazioni: la trama di domani 5 luglio 2022

Scesi dal treno, Zuleyha e Yilmaz scoprono di essere stati derubati di tutti i loro averi, così sono costretti a vendere le loro fedi e prendono una stanza per riposarsi. Dallo stesso treno scende Demir che raggiunge la sua tenuta pilotando un piccolo aereo e per questo discute con la madre Hunkar che teme per la sua incolumità. Yilmaz riconosce in lontananza un suo vecchio amico commilitone, che sta reclutando alcuni braccianti per lavorare nelle campagne; prova a raggiungerlo per chiedere un lavoro, non riuscendoci chiede in giro; gli dicono che può trovarlo nell’immensa tenuta della famiglia Yaman.

Dopo un estenuante cammino attraverso i campi, i due ragazzi finalmente trovano Gaffur, che sembra contento di vedere il suo vecchio amico. Nella tenuta, fervono i preparativi per il matrimonio civile collettivo a cui Hunkar obbliga le coppie di braccianti che vivono e lavorano all’interno della tenuta.