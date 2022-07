Una vita anticipazioni: Aurelio non ci sta e pensa a un piano per far fuori Genoveva. Rischia grosso?

Pronti per scoprire che cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda domani, 5 luglio 2022? Come sempre puntualissime arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto, negli episodi in onda nel fine settimana, che Genoveva ha deciso di andare avanti nelle sue indagini personali per capire che cosa le sta nascondendo suo marito e poco le interessa se così facendo metterà a rischio la sua vita…Sa che sta giocando con il fuoco ma ha tutte le intenzioni di scoprire chi è Rodrigo e anche perchè Aurelio sta usando David e Valeria. Nel frattempo tra i due sembra esserci un feeling particolare. David cerca in tutti i modi di stare vicino a Valeria, nonostante non abbia nessun vero legame con lei…Ma vediamo adesso la trama di Una vita di domani: appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 luglio 2022

Aurelio chiede a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria ma, mentre il maggiordomo è all’opera, salta la luce e nell’oscurità Genoveva ruba una delle lettere di Rodrigo. Valeria e David stanno per baciarsi ma vengono interrotti da Aurelio, venuto a consegnare alla donna la finta missiva di Rodrigo, contraffatta da Marcelo; questi, intanto, ha già informato Aurelio che Genoveva ha fatto sparire una delle vere lettere di Rodrigo e l’uomo decide che è il momento di prendere seri provvedimenti. Che cosa potrebbe accadere dobbiamo aspettarci che Aurelio organizzi di uccidere sua moglie? Bhè tra i due non c’è amore, c’è solo un rapporto quasi di lavoro, di convenienza per cui davvero, possiamo aspettarci che succeda qualsiasi cosa. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quanto accadrà nelle prossime puntate di Una vita in onda nell’estate 2022 di Canale 5.