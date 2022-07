Beautiful anticipazioni: anche Thomas nel mirino di Baker ma la verità è tutta un’altra

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 6 luglio 2022? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano le ultime news da Los Angeles e quello che accadrà ai protagonisti della soap americana più amata e vista in Italia. Iniziamo con la trama di Beautiful di domani: come avrete visto, Carter e Quinn hanno capito di aver commesso un errore, ma saranno in grado di stare lontani dopo aver ceduto alla passione la prima volta? Zoe non immagina nulla di quello che è successo tra l’avvocato e la Fuller, anzi, sembra fidarsi ciecamente della madre di Wyatt. Baker (Dan Martin) interroga nuovamente Thomas (Matthew Atkinson) che, come Finn (Tanner Novlan) e Liam (Scott Clifton), potrebbe aver voluto punire Vinny (Joe LoCicero). Il vicecapo menziona la rissa avvenuta tra Thomas, Finn e Vinny quando quest’ultimo ammise di aver falsificato il test di paternità…Siamo vicini a una svolta oppure no? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 luglio 2022

Ridge (Thorsten Kaye) è furioso di fronte ai sospetti che Baker sembri avere su Thomas. Intanto Hope continua a credere che Liam sia sconvolto per averla tradita, mentre è tormentato dalla morte di Vinny.

Quinn (Rena Sofer), pur ritenendo di aver ragione nell’essersi sentita ignorata e ferita dal comportamento di Eric (John McCook), ritiene che il marito non meriti il tradimento. La Fuller vuole che lei e Carter (Lawrence Saint-Victor) dimentichino quanto accaduto. Si trova però in difficoltà di fronte alla riconoscenza e alla fiducia che Zoe (Kiara Barnes) ha riposto in lei…La Fuller decide di sfogarsi con Shauna e le parola di come le cose tra lei e Eric non stiano andando nel migliore dei modi. Convinta che Quinn abbia fatto del suo meglio, Zoe prova ad avvicinarsi di nuovo a Carter…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 6 luglio 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.