Terra Amara anticipazioni: Zuleyha vessata pronta a lasciare la tenuta, lo farà?

Il pubblico di Canale 5 si appassionerà alla nuova soap turca scelta da Canale 5 per l’estate? In attesa di conoscere i dati di ascolto delle prime puntate di Terra Amara vi raccontiamo invece quello che succederà nei prossimi appuntamenti con la soap di Canale 5. Una trama sicuramente molto appassionante quella di Terra Amara, soap che in Spagna, lo ricordiamo, ha ottenuto un clamoroso successo in termini di ascolti tanto da esser stata paragonata a Il segreto, per via del favore del pubblico! In attesa di scoprire se la soap avrà la stessa fortuna anche in Italia, vi raccontiamo che cosa accadrà nella puntata di Terra Amara che ci aspetta domani, 6 luglio 2022 su Canale 5.

Terra amara anticipazioni: la trama di domani 6 luglio 2022

È terminata la grande festa dei matrimoni e Hunkar vuole portare della zuppa alla madre, ma una volta in camera scopre che non si trova lì. L’intera popolazione della tenuta si mette alla ricerca della donna, finché non viene trovata sulla riva del canale. Gaffur corre verso di lei per prenderla e portarla a casa, ma la donna si spaventa e cade in acqua. A quel punto Yilmaz, che si trovava nel bosco con Zuleyha, insospettito dal trambusto arriva al canale e senza pensarci un attimo si tuffa in acqua e salva la signora Azize. Il suo eroismo e i favori di cui sembra godere Zuleyha mandano su tutte le furie Gaffur, Saniye e Fadik. Le ultime due, in particolare, tormentano Zuleyha al punto che lei, stanca delle continue vessazioni, decide che è ora di andarsene e trovare lavoro altrove. La notizia dell’imminente partenza manda in crisi Gulten che, con la scusa di offrire delle kofte, confessa a Yilmaz il suo amore per lui. Tutto questo e molto altro nella nuova puntata di Terra amara che ci aspetta domani, come sempre alle 15,45 su Canale 5.