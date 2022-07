Una vita anticipazioni: Genoveva e Aurelio pronti alla guerra si minacciano a vicenda, chi la spunta?

Cosa succederà nella prossima puntata di Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 7 luglio 2022. Nella prossima puntata di Una vita vedremo di nuovo Aurelio alle prese con il suo inganno. Quello che però l’uomo a quanto pare non aveva calcolato era il rapporto che si sta creando tra Valeria e David che forse, nella loro complicità, potrebbero trovare la chiave di volta per uscire da questa situazione…Domani su Canale 5 ci aspetta la prima parte dell’episodio 1428 di Acacias 38 e le nostre anticipazioni ci rivelano proprio tutto quello che accadrà, curiosi di conoscere i dettagli?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 luglio 2022

Ramon ha dei ripensamenti sull’articolo e vorrebbe farlo pubblicare a nome di Fidel ma, quando l’uomo tentenna, Lolita gli intima di rivelare allo sprovveduto suocero come stanno realmente le cose.

Aurelio consegna la finta lettera di Rodrigo a Valeria ma, vedendoli in imbarazzo, sospetta che fra lei e David ci sia del tenero. Ed effettivamente non sbaglia visto che tra i due sta nascendo uno strano feeling…Valeria respinge David. Aurelio accusa Genoveva di aver ordinato la morte di Natalia e la minaccia con una pistola, ma Genoveva ha un asso nella manica: le foto che ritraggono Aurelio mentre accoltella Anabel. Non dimentichiamo che ad Acacias 38 pensano tutti che Anabel sia morta a causa dell’esplosione ( e nel quartiere credono ancora che si sia trattato di un attentato). Nessuno sa che dietro a quella bomba e quindi alla morte di persone molto amate, ci sono proprio Genoveva e Aurelio che possono accusarsi a vicenda…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5 per una nuova puntata da non perdere della soap spagnola.