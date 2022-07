Beautiful anticipazioni: Eric sospetta, Shauna protegge Quinn. Chi cederà prima?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 8 luglio 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per sapere cosa farà Eric adesso che ha ascoltato la confessione di Quinn?Il Forrester, stava ascoltando la conversazione tra Shauna e sua moglie ma non ha capito proprio tutto nel dettaglio per questo, decide di affrontare la Fuller e di chiederle delle spiegazioni. La donna, stava parlando con Shauna e le stava raccontando della sua notte di passione con Carter…

Nel frattempo Carter è a disagio di fronte all’insistenza di Zoe (Kiara Barnes) su come siano fatti l’uno per l’altra. Inoltre la modella ripone su Quinn ogni credito per quelli che lei ritiene siano progressi verso una riconciliazione con Carter e non sa che sta sbagliando davvero tutto, e anche in modo clamoroso. Ma vediamo adesso le anticipazioni con la trama per la puntata di Beautiful di domani, 8 luglio 2022. A seguire come sempre una nuova puntata di Una vita e il pomeriggio d’estate di Canale 5 prosegue con Un altro domani e Terra Amara.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 luglio 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) apprende da Ridge (Thorsten Kaye) che ci sono problemi tra Quinn ed Eric (John McCook), anche in camera da letto. Ma nessuno al momento immagina che Quinn si è consolata facilmente…Eric piomba nella stanza dove sua moglie e Shauna stanno parlando e chiede spiegazioni rispetto a quello che ha sentito. La Fuller sembra essere stata colta con le mani nella marmellata ma Shauna viene in suo aiuto e prova a spiegare a Eric che stavano parlando del matrimonio di Ridge e di Brooke. Il Forrester si mangerà la foglia? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5.