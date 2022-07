Una vita anticipazioni: il piano di Genoveva funziona, scopre chi è davvero Rodrigo? Scacco ad Aurelio

Aurelio sembra esser pronto a tutto, anche uccidere Genoveva visto quello che sta succedendo e visto quello che ha scoperto sulla morte di Natalia. Ma non ha fatto i conti con sua moglie, che ha sempre la carta giusta da giocare al momento giusto. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 8 luglio 2022. Domani vedremo in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1428 di Acacias 38 e come sempre, vi raccontiamo quello che succederà visto che abbiamo lasciato Aurelio con una pistola puntata contro la testa di Genoveva. Come immaginerete, almeno per ora, non ci sarà nessun omicidio…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 luglio 2022

Un articolo scritto da Ramon sotto pseudonimo diventa il pettegolezzo del quartiere. Felipe scopre che Dori gli ha nascosto il giornale per evitare che lo leggesse e rinuncia alla passeggiata con lei…Tra i due sembra esserci una bella intesa, dobbiamo pensare che potrebbe nascere qualcosa?

Guillermo dice a Liberto che non andrà più a lezione da lui. Ignacio riceve un misterioso biglietto. Servante vuole regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto glielo impedisce. Ramon, dopo aver saputo da Lolita che Fidel è un poliziotto, lo caccia di casa. Ma l’agente ritorna il giorno dopo con una proposta per Palacios. Nel frattempo Aurelio deve fare i conti con Genoveva, non pensava che la donna avesse delle prove che potessero dimostrare che è stato lui a uccidere Natalia…Che cosa succederà adesso, Aurelio cederà, viste le minacce, raccontando a sua moglie che è davvero Rodrigo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà come sempre in onda domani alle 14,10 su Canale 5.