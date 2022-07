Una vita anticipazioni: Genoveva e Aurelio firmano l’armistizio ma la tregua potrebbe non durare

Aurelio cederà alle richieste di Genoveva senza farle del male? Le minacce sono molto pesanti per cui davvero, possiamo aspettarci di tutto, cosa accadrà? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 9 luglio 2022. Cosa sta per succedere in Spagna? Anche domani si va in onda su Canale 5, come sempre al sabato! Ma con una puntata breve: Una vita ci aspetta dopo Beautiful. Ramon, dopo aver saputo da Lolita che Fidel è un poliziotto, lo caccia di casa. Ma l’agente ritorna il giorno dopo con una proposta per Palacios. Lolita immaginava che sarebbe successo qualcosa di questo genere ma non sapeva cosa…Nonostante l’imposizione di suo padre, Guillermo continua a fare la corte ad Azucena…E domani, cosa vedremo nella puntata di Una vita di domani? Alle 14,10 ci aspetta la prima parte dell’episodio 1429 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 luglio 2022

Aurelio e Genoveva giungono a un accordo e Aurelio racconta alla moglie la storia di Rodrigo, Valeria e David. Finalmente Genoveva sa quello che sta succedendo, ma suo marito le ha detto proprio tutto? La storia insieme che di questa coppia, ci si può fidare ben poco…Guillermo confessa ad Azucena che la sua presenza all’accademia non è causale e che si è offerto di eseguire dei lavori all’impianto elettrico anche per poterla vedere e conoscerla meglio. La ragazza lo respinge nuovamente, ma non è poi così dispiaciuta per le sue attenzioni. Dori cerca invano di riappacificarsi con Felipe, il quale nel frattempo riannoda la sua amicizia con Ramon.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, 9 luglio 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.