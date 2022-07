Beautiful anticipazioni: Carter difende Quinn e la cosa mette in allarme Brooke. Passo falso

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 10 luglio 2022 ? Come sempre le anticipazioni ci rivelano tutti i dettagli sulla prossima puntata della soap di Canale 5. Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) sembrano riuscire a sviare Eric (John McCook) dal reale contenuto della loro conversazione. La Fulton invita Eric a perdonare la moglie. A quanto pare Eric non aveva ascoltato la conversazione in modo da poter comprendere a pieno quello che le due donna stavano dicendo, per cui alla fine, tutto per Quinn, almeno questa volta, si è risolto. Ma le cose si potrebbero complicare nuovamente visto che la Fuller, sembra essere fortemente attratta da Carter e non sembra avere intenzione di rinunciare a lui. Che cosa accadrà dunque? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domenica, vi ricordiamo che si andrà in onda alle 14.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 luglio 2022

Carter e Quinn si incontrano di nuovo, i due avevano pensato di mettere da parte l’attrazione che era stata fatale ma non ce l’hanno fatta tanto che, si sono baciati nuovamente. Sta nascendo qualcosa? Zoe (Kiara Barnes) è delusa dal comportamento evasivo di Carter (Lawrence Saint-Victor), che non sembra pronto a tornare con lei. Infine, Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) è sorpresa quando Carter difende Quinn dalle sue critiche. Questo atteggiamento dell’avvocato, insospettisce, e non poco, Brooke…La Logan si renderà conto di quello che sta succedendo tra Carter e Quinn? Non ci resta che seguire le nuove puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli con le ultime news e le anticipazioni della soap di Canale 5.

