Una vita anticipazioni: Alodia scopre che Ignacio ha una amante?

Pronti per la nuova puntata di Una vita che ci aspetta in onda il 10 luglio 2022? Domani la soap ci aspetta come sempre alle 14,20 circa, subito dopo Beautiful. In onda alla domenica la seconda parte dell’episodio 1429 di Acacias 38 e come sempre, arrivano per voi, le ultime news dalla Spagna. Facciamo il punto della situazione: Guillermo dice a Liberto che non andrà più a lezione da lui. Ignacio riceve un misterioso biglietto. Servante vuole regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto glielo impedisce. Nel frattempo Aurelio sembra aver trovato un accordo con sua moglie, ma siamo sicuri che Genoveva non sia ancora in pericolo? Tra i due sembrerebbe esserci una tregua, ma si sa, dopo la pace, arriva poi sempre la tempesta. Scopriamo dunque quello che accadrà con le anticipazioni e la trama della prossima puntata di Una vita, ecco per voi le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 luglio 2022

Aurelio e Genoveva giungono a un accordo e Aurelio racconta alla moglie la storia di Rodrigo, Valeria e David. Guillermo confessa ad Azucena che la sua presenza all’accademia non è causale e che si è offerto di eseguire dei lavori all’impianto elettrico anche per poterla vedere e conoscerla meglio. La ragazza lo respinge nuovamente, ma non è poi così dispiaciuta per le sue attenzioni. Dori cerca invano di riappacificarsi con Felipe, il quale nel frattempo riannoda la sua amicizia con Ramon.

Ramon confessa a Josè Miguel e a Liberto di essere l’autore dell’articolo pubblicato dal Noticiero Espanol, ma promette loro di non esporsi più. Mentre i lavori a casa di Alodia e Ignacio procedono, seppur lentamente, Ignacio riceve una lettera dalla sua amante e teme che Alodia venga a sapere della sua relazione clandestina. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 10 luglio 2022.