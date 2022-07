Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter senza freni ma Brooke sente puzza di bruciato

E chi si sarebbe mai aspettato di vedere Quinn e Carter insieme e invece a quanto pare, ecco la coppia dell’estate delle soap. Ma come andrà a finire tra loro due, saranno scoperti oppure no? Sembra proprio che Brooke abbia già sentito puzza di bruciato…E nelle prossime puntate di Beautiful che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla trama di Beautiful per la puntata di domani, 11 luglio 2022. Nella prossima puntata della soap americana vedremo che cosa hanno deciso di fare Carter e Quinn in un primo momento i due avevano infatti pensato di lasciarsi tutto alle spalle, credendo di poter gestire al meglio questa situazione ma invece, tra di loro, c’è una attrazione fatale…Non ci resta che scoprire adesso tutto quello che succederà nella puntata di lunedì 11 luglio 2022 della soap di Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata di Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 luglio 2022

Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) e Quinn Forrester (Rena Sofer) non sembrano in grado di stare lontani e la passione tra loro esplode di nuovo. Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) è irritata quando Zoe Buckingham (Kiara Barnes) difende Quinn, trovando inappropriato che la modella intervenga nella vita personale di Eric (John McCook). Zoe ci sta mettendo tutta la sua buona fede pensando che la Fuller la stia aiutando nella riconquista del suo ex. Quello che non sa è che la madre di Wyatt sta facendo proprio tutt’altro. Ma chi si accorgerà per primo di questa situazione, forse Brooke? Non ci resta che continuare a seguire le nuove puntate di Beautiful per capire chi per primo, si renderà conto delle bugie di Quinn e della nuova tresca…

Domani Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.