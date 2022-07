Beautiful anticipazioni: Zoe scopre Carter con un’altra donna ma Quinn fa la mossa giusta

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 12 luglio 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama della puntata in onda al martedì. Come avrete visto, Carter e Quinn avevano deciso di non vedersi più ma poi si sono fatti travolgere dalla passione e hanno trascorso un’altra notte insieme. Nel frattempo Zoe, stanca di aspettare la risposta di Quinn, ha deciso di andare dal suo ex per prendere la situazione in mano. Ovviamente non avrebbe mai potuto immaginare di trovare un’altra donna con lui, scoprirà tutto? Una mossa della Fuller salverà la situazione, non ci resta che scoprire che cosa farà, ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 luglio 2022

Zoe (Kiara Barnes), che si è introdotta a sorpresa nel loft di Carter (Lawrence Saint-Victor), è sconvolta quando capisce che lui è a letto con un’altra. La modella non ne scopre l’identità visto che Quinn (Rena Sofer) si è prontamente nascosta sotto il letto. Per questa volta, Quinn si è salvata ma Zoe resta scioccata da quello che ha visto e chissà, forse inizierà a indagare per scoprire con chi era il suo ex…Eric (John McCook), intanto, riconosce delle sue mancanze come marito negli ultimi mesi e, nonostante il disappunto di Brooke (Katherine Kelly Lang), decide di dover fare anche lui la sua parte per risanare il matrimonio con Quinn. Mai potrebbe immaginare che nello stesso momento, sua moglie sia stata costretta a nascondersi sotto il letto di Carter per non essere smascherata da Zoe…Insomma i colpi di scena non mancheranno! Anche perchè Brooke inizierà a sentire puzza di bruciato e chissà, forse sarà proprio lei a rendersi conto di quello che sta succedendo tra Carter e la Fuller.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.