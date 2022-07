Una vita anticipazioni: David e Valeria si ameranno in segreto?

Tornano anche oggi le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 12 luglio 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Come avrete visto, di recente, i colpi di scena non sono mancati e molti spettatori si stanno chiedendo se alla fine Genoveva andrà avanti con le sue indagini per capire chi è davvero Rodrigo, il marito di Valeria, o si accontenterà delle spiegazioni che Aurelio le ha dato…Come abbiamo visto anche in altre occasioni, Genoveva non è una cosa che fa mettere i piedi in testa da nessuno e anche questa volta, probabilmente, vorrà andare avanti per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che suo marito le sta nascondendo. Nel frattempo David e Valeria cercano di far finta di non provare qualcosa l’uno per l’altro ma il sentimento esiste e forse, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà.

Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1430 di Acacias 38. Scopriamo quindi le anticipazioni per la prossima puntata della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 luglio 2022

Claudia, un’allieva dell’accademia di ballo, sembra avere delle mire su Guillermo. Lolita è preoccupata per Ramon e tenta di indagare. Suo suocero non le ha ancora detto nulla dell’articolo di giornale…Genoveva propone a David una collaborazione segreta tra di loro e davanti alle titubanze dell’uomo non esita a lanciare velate minacce. Dopo giorni di tensione, Valeria cerca un chiarimento con David nella speranza di poter salvare la loro amicizia, ma lui le confessa di essere attratto da lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5. A seguire poi il pubblico di Canale 5 potrà godersi una nuova puntata di Un altro domani e Terra amara.