Beautiful anticipazioni: Zoe dice a tutti che Carter ha un’altra, sospetti su Shauna

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 14 luglio 2022? Le nostre anticipazioni ci rivelano tutti i dettagli su quelle che sono le ultime news da Los Angeles. Come avrete visto alla fine Zoe, pur capendo che in casa con Carter c’era un’altra donna, non ha avuto modo di scoprire di chi si trattasse. Non sospetta minimamente che in quella stanza da letto ci fosse Quinn e invece…La Fuller si è nascosta sotto il letto e per il momento, Zoe non ha idea di chi possa esser l’amante di Carter, anche se in realtà, l’avvocato è un uomo libero per cui non c’è nessun tradimento, visto che si sono lasciati da settimane…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 luglio 2022

Quinn (Rena Sofer) pensa che Carter (Lawrence Saint-Victor) desideri ancora un futuro con Zoe (Kiara Barnes), lo dimostra il fatto che non le ha ricordato che non stanno insieme da tempo. Comunque sia, la Fuller vuole ancora salvare il rapporto con il marito Eric Forrester (John McCook). Intanto, Zoe informa Ridge (Thorsten Kaye), Eric e Brooke (Katherine Kelly Lang) di aver sorpreso Carter insieme a un’altra (anche se non sa chi sia la donna in questione). Quando ne parla con sua sorella, raccontandole anche degli indumenti che ha visto nella stanza di Carter, le due provano a fare delle ipotesi. Zoe parla di una giacca di pelle che sembra essere una di quelle indossate da Shauna…I sospetti quindi stanno per ricadere sulla madre di Flo che pur di difendere la sua migliore amica si potrebbe ritrovare a dover mentire inventando di essere lei la donna del mistero? Non ci resta che scoprire le prossime puntate di Beautiful per conoscere tutti i dettagli.

La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata domani.