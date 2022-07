Una vita anticipazioni: David vuole scappare, Genoveva lo minaccia ancora. Ignacio rischia grosso

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Valeria ha ammesso di provare qualcosa per David, di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L’uomo non si aspettava questo epilogo e decide che forse è arrivato il momento di lasciare Acacias 38, lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 14 luglio 2022, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1431 di Acacias 38. Azucena vede che Claudia cerca di avvicinarsi a Guillermo e sembra infastidita. Marcelo si arrabbia quando scopre che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote. E domani, che cosa succederà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 luglio 2022

Ignacio scopre una lettera che la sua amante voleva recapitare ad Alodia. Dopo averla fatta sparire, decide di chiudere i rapporti con la ragazza per salvare il suo matrimonio. Affronta quindi la ragazza e le dice che è arrivato il momento di mettere la parole fine a questa relazione. Felipe accetta di pranzare con i suoi vecchi amici a casa di Ramon, Dori lo osserva mentre si incammina da solo per strada. Tornare alla sua vecchia vita non sarà facile e per l’uomo, anche muovere un passo da solo nella piazza del quartiere è complicato. E le cose non vanno meglio quando si ritrova insieme ai suoi vecchi amici; durante l’incontro con Ramon e gli altri, non sembra essere infatti per nulla a suo agio. Liberto e Josè cercano di aiutarlo in tutti i modi ma non è una situazione facile da gestire.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.