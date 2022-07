Una vita anticipazioni: David pronto a lasciare Acacias 38, che ne sarà di Valeria?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Le anticipazioni ci rivelano tutti i dettagli della trama della puntata di domani, 13 luglio 2022. Come avrete visto c’è stato un avvicinamento tra Valeria e David, tra i due a quanto pare, a furia di fingere di stare insieme, è nato davvero qualcosa. Eppure la giovane sembrava essere così innamorata di Rodrigo ma a quanto pare, c’è qualcosa che ancora non sappiamo di questa storia…Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1431 di Acacias 38 e probabilmente scopriremo qualcosa in più su questa coppia ma non solo. Nel frattempo Ignacio deve fare i conti con le bugie che da tempo racconta ad Alodia. La sua amante adesso vorrebbe qualcosa in più e ha paura che sua moglie possa scoprire tutto quello che le ha nascosto per lungo tempo. Non ci resta adesso che scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, 13 luglio 2022, ecco per voi le ultime news da Acacias 38.

Leggi qui il riassunto dell’ultima puntata di Una vita

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 luglio 2022

Dopo giorni di tensione, Valeria cerca un chiarimento con David nella speranza di poter salvare la loro amicizia, ma lui le confessa di essere attratto da lei.

Valeria ammette a David di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L’uomo, ferito, decide di chiedere ad Aurelio di affidare il suo incarico a qualcun altro, così potrà lasciare Acacias. Tra l’altro David è stato più volte minacciato da Genoveva e non vuole avere nulla a che fare con la donna, anche per questo, vorrebbe andare via e lasciarsi tutto alle spalle. Ma immaginiamo che Aurelio non veda questa proposta di buon grado. Cosa faranno i due? Non ci resta che scoprire tutto seguendo le prossime puntate di Una vita. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.