Una vita anticipazioni: David pronto a lasciare Acacias 38 ma Genoveva ha un altro piano

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, 15 luglio 2022? Le nostre anticipazioni ci rivelano le ultime news su quello che accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola di Canale 5. Come avrete visto, David, che si è innamorato di Valeria, non vuole stare lontano da lei e per questo, visto che la donna resterà fedele al suo vero marito, ha deciso di lasciare per sempre Acacias 38 ma chiaramente, tutto questo dipenderà dalla volontà di Aurelio. Lo potrà fare solo se lui accetterà! Come avrete visto, Felipe ha accettato di pranzare con i suoi vecchi amici a casa di Ramon, ma durante l’incontro non è per niente a suo agio e le cose non sono andate come Dori si aspettava ma l’infermiera resta convinta di aver fatto le scelte giuste. E domani, che cosa accadrà? Domani, 15 luglio, su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1432, ecco per voi le ultime news.

Leggi qui il riassunto dell’ultima puntata della soap spagnola

Una vita anticipazioni: la trama del 15 luglio 2022

Luzdivina chiede scusa a Marcelo per avere parlato della nipote Sara a Genoveva, ma il maggiordomo non crede alla sincerità delle sue scuse. Azucena ha l’impressione che Guillermo corteggi Claudia e chiede spiegazioni al ragazzo. Nel frattempo, Rosina e Hortensia vengono a sapere che Pascual ha proibito al figlio di frequentare Azucena e, punte sul vivo, gli fanno una scenata al ristorante…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10. Vi ricordiamo che prima di Una vita, potrete seguire come sempre su Canale 5 alle 13,40 Beautiful. E poi ancora, per un pomeriggio a tutta soap, andranno in onda come sempre anche Un altro domani e poi Terra amara. Continuate quindi a leggere le nostre news e le anticipazioni per scoprire tutti i dettagli e le novità in arrivo dalla Spagna per quelle che saranno le ultime puntate di Una vita, manca poco al gran finale.