Una vita anticipazioni: Valeria vuole da Aurelio la verità su Rodrigo. Dov’è?

Pronti per le ultime news da Acacias 38? Non mancano le anticipazioni per la trama della puntata di domani, 17 luglio 2022. Una vita ci aspetta alla domenica come sempre intorno alle 14,30 e noi vi raccontiamo che cosa sta accadendo in Spagna e che cosa accadrà nelle puntate della soap spagnola di luglio. Iniziamo quindi con le anticipazioni dell’episodio di domani: andrà in onda la prima parte dell’episodio 1433. Avrete visto che Genoveva, ha deciso di affrontare Valeria e di dirle quello che ha scoperto su suo marito. Deciderà di allearsi con lei contro Aurelio?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 luglio 2022

Genoveva rivela a Valeria che in realtà Aurelio non sa dove si trovi Rodrigo. Valeria stenta a credere alle parole di Genoveva e non sa se fidarsi di lei. La ragazza, presa dal panico, chiede ad Aurelio di dirle tutta la verità. Aurelio ovviamente la rassicura e le dice che suo marito sta bene e non c’è nulla da temere. Dori dà un ultimatum a Felipe: se vuole che continui a prendersi cura di lui, dovrà assecondarla e fidarsi dei suoi metodi. Dopo una discussione, l’avvocato decide che asseconderà le richieste della sua infermiera…Lolita si prepara alla visita del figlio Moncho, ma Ramon non condivide il suo entusiasmo perché teme che il nipote gli ricordi troppo il defunto Antonito. Il Palacios infatti teme che l’arrivo del piccolo, possa rovinare le cose e non condivide i sentimenti di Lolita…Ignacio deve stare molto attento perchè le bugie che ha raccontato per tanto tempo a sua moglie, potrebbero presto presentargli il conto. Alodia scoprirà che ha una amante? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento alle 14,20 su Canale 5.