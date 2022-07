Una vita anticipazioni: Genoveva complice o nemica di Valeria? La mossa

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 16 luglio 2022? Niente più puntate lunghe al sabato per la soap spagnola, come di consueto, si andrà in onda con episodi classici di circa 25 minuti. E le nostre anticipazioni ci rivelano appunto tutto quello che vedremo nella prossima puntata della soap spagnola. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1432 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe sta cercando di riprendere in mano la sua vita ma non è facile. Ha passato 5 anni nel tunnel della depressione e non può ricominciare tutto da capo. Dori però ci crede ed è convinta che il suo paziente possa tornare presto quello di un tempo. Chi invece non vuole più aspettare è David che vuole lasciare Acacias 38 dopo il rifiuto di Valeria, lo farà? Non ci resta che scoprire i dettagli con le ultime news da Acacias 38.

Una vita leggi qui il riassunto dell’ultima puntata

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 luglio 2022

Azucena teme che Guillermo corteggi Claudia e chiede spiegazioni direttamente a lui. Rosina e Hortensia apprendono che Pascual ha proibito a Guillermo di vedere Azucena e, risentite, lo affrontano al ristorante dove gli fanno una scenata!

Dori rivela a Felipe, contrario alle sue terapie, di avergli somministrato solo un placebo. David è sempre più innamorato di Valeria, di conseguenza decide di fare le valigie e andarsene di casa. Poco dopo, a Valeria fa visita Genoveva, che le spiega di essere al corrente di tutta la situazione. Ignacio, almeno per il momento, sembra aver fatto desistere la sua amante dal raccontare tutto ad Alodia…Il padre di Guillermo non ha preso affatto bene la sfuriata che Rosina e sua sorella hanno fatto e rimprovera suo figlio che però ovviamente, non ha nessuna colpa…Lolita vorrebbe che Ramon incontrasse suo nipote ma l’uomo, non sembra essere ancora pronto a questo passo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5.